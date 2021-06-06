Team Queso ve Razer, ortaklıklarını uzattı

Anlaşmayla birlikte Razer, Team Queso’nun resmi oyun koltuğu sponsoru olacak. Organizasyondaki oyunculara Razer Iskur oyun koltukları sağlanacak.

Team Queso’nun CEO’su Álvaro González, ortaklıkla ilgili şöyle konuştu: “Önümüzdeki iki yıl, oyun sektörünün önde gelen isimlerinden olan Razer ile çalışmak için imza attığımız için çok heyecanlıyız. Brilikte çok yol kat ettik ve razer ile olan bu ortaklığımız, Team Queso için çok büyük bir adım. Razer bizim yanımızda.”

Organizasyondaki oyunculara sağlanacak Razer Iskur ise espor sporcularının üstün ergonomi ihtiyacını karşılamak için tasarlandı. Team Queso, Razer ile ilk olarak 2018'de ortaklık kurdu ve iki senelik bir anlaşmaya imza attı.

Team Queso’nun diğer ortakları arasında Samsung, Elgato ve DIGI gibi isimler bulunuyor.

Razer Avrupa Bölgesi Espor sorumlusu Yann Salsedo da geçtiğimiz iki sene içerisinde İspanyol espor organizasyonuyla olan ortaklıklarının başarısından bahsederek yeniden birlikte çalışmanın heyecanını taşıdıklarını belirtti.