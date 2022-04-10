Team Paribu genişliyor

Haberin Devamı

Hem başarılı sporcuları desteklemek hem de onların başarı hikâyelerini çocuklara ve gençlere örnek oluşturması için kurulan Team Paribu’ya bu yıl milli karateci Dilara Bozan, milli eskrimci Selin Ünlüdağ ve millî serbest dalışçı Fatma Uruk’un da katılımıyla 10 kişilik bir ekibe dönüştü. Paribu CEO’su Yasin Oral “Gerçekleştireceğimiz yeni projelerle genç sporcularla profesyonel sporcularımızı bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, gençlerin sporla buluşması için var olan engelleri ortadan kaldırmak istiyoruz” dedi.