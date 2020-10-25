Team Liquid ve Marvel ortaklığı uzatılıyor

Espor organizasyonu Team Liquid, Marvel Entertainment ile olan ortaklığını 2022’ye kadar uzatma kararı aldı. Ortaklık devam ettiği sürece taraflar ortak ürün üretimi ve tasarımında işbirliği yapmaya devam edecek.



Marvel ve Team Liquid 2019 senesinde ortaklıklarını duyurmuştu. O zamandan bu yana ortak Captain America, Spider-Man ve Black Widow ürünleri çıkmıştı. Ayrıca takım oyuncuları da Marvel tasarımları yer alan formalar giymişti.