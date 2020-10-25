MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriTeam Liquid ve Marvel ortaklığı uzatılıyor
GerieSpor Team Liquid ve Marvel ortaklığı uzatılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 25.10.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Team Liquid ve Marvel ortaklığı uzatılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Team Liquid ve Marvel ortaklığı uzatılıyor
Abone Olgoogle-news

Espor organizasyonu Team Liquid, Marvel Entertainment ile olan ortaklığını 2022’ye kadar uzatma kararı aldı. Ortaklık devam ettiği sürece taraflar ortak ürün üretimi ve tasarımında işbirliği yapmaya devam edecek.

Espor organizasyonu Team Liquid, Marvel Entertainment ile olan ortaklığını 2022’ye kadar uzatma kararı aldı. Ortaklık devam ettiği sürece taraflar ortak ürün üretimi ve tasarımında işbirliği yapmaya devam edecek.

Marvel ve Team Liquid 2019 senesinde ortaklıklarını duyurmuştu. O zamandan bu yana ortak Captain America, Spider-Man ve Black Widow ürünleri çıkmıştı. Ayrıca takım oyuncuları da Marvel tasarımları yer alan formalar giymişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle