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eSpor
Haber Giriş: 11.02.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Team Liquid, Naruto ile giyim koleksiyonu çıkardı

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Team Liquid, Naruto ile giyim koleksiyonu çıkardı
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Team Liquid, milyonlarca kişilik hayran kitlesi bulunan Naruto: Shippuden serisi ile bir araya geldi.

Team Liquid, yeni bir giyim koleksiyonu için ünlü anime serisi Naruto ile birlikte çalıştı. Koleksiyonun yüzü olarak ise YouTuber King Vader ile anlaşıldı. Koleksiyonda Team Liquid’in amblemi yanı sıra Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi başta olmak üzere farklı karakterler yer alıyor.

Koleksiyonla birlikte alıcılara sunulan kıyafetler arasında kot ceketler, kargo pantolonları, parkalar, kısa kollu tişörtler ve kapüşonlular yer alıyor. Fiyat aralığı ise 35-100 dolar arasında değişiklik gösteriyor.

Ancak ürünler sadece Amerika’da ikamet eden alıcıların alımına açık. Ürünler 12 Şubat’tan itibaren Team Liquid’in mağazasından satın alınabilecek.

 

Team Liquid, Naruto ile giyim koleksiyonu çıkardı

Team Liquid, Naruto ile giyim koleksiyonu çıkardı

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