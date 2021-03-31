TD Systems Baskonia Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TD Systems Baskonia ile Anadolu Efes yarın karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı takım, TD Systems Baskonia ile Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 22 karşılaşmanın 12'sini kazanırken, 10'unda da mağlup oldu. İşte, TD Systems Baskonia Anadolu Efes maçına dair ayrıntılar...

TD Systems Baskonia-Anadolu Efes maçı, Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 471. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 470 müsabakada 252 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.