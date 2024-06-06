TBSL'de DEV FİNAL, “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ve CANLI YAYINLARLA Misli’de! Bilinmesi gereken her şey burada....

Haberin Devamı

İlandır

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli, Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanacak final serisi ilk maçı için “Türkiye’nin En Yüksek Oranları”nı sunuyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak “Şampiyon Oranlar” ile ek kazanç elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Canlı yayınlar, son dakika gelişmeleri, uzman yazar yorumları, detaylı istatistikler ve çok daha fazlası da yine Misli üyelerini bekliyor.

ANADOLU EFES

Geçen sezonki final serisinde Karşıyaka’yı 3-0 ile geçip şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Fenerbahçe ile son olarak 2021-22 sezonundaki final serisinde karşılaşmış ve 3-1 kaybederek şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı. Ligde son 4 sezonun 3’ünde şampiyon olan Efes, bu süreçte Fenerbahçe ile karşılaştığı 3 final serisinin 2’sinden zaferle ayrılmasını bildi.

Haberin Devamı

Birçok şampiyonluk yaşadığı Ergin Ataman ile yollarını ayıran Anadolu Efes, sezona başantrenör Erdem Can ile girerek kan değişimine gitmişti. Ancak özellikle EuroLeague’de istenilen sonuçlar alınamayınca Erdem Can ile devam edilmeme kararı alınmış; 14 senedir kulüp bünyesinde asistan koçluk yapan Hırvat Tomislav Mijatovic, başantrenörlük görevine getirilmişti. Normal sezonu 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamlayan mavi beyazlılar, play-off çeyrek finalinde Türk Telekom’u 2-0'lık seriyle geçerek yarı finale yükseldi. Bu turda Karşıyaka ile karşılaşan Efes, rakibine karşı maç kaybetmeden 103-80, 82-68 ve 90-97'lik skorlarla seriyi 3-0’a getirdi ve finale yükseldi.

Anadolu Efes’in en önemli kozlarından biri şüphesiz ki takımın yıldızı Shane Larkin olacak. 32 yaşındaki oyuncu, 17.5 sayı ve 5.6’lık asist ortalamasıyla takımının en skorer ismi olarak öne çıkıyor. Will Clyburn, 5.2’lik ortalamasıyla takım içinde en çok ribaund alan isim olarak dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE BEKO

Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi’ndeki son şampiyonluğunu 2021-2022 sezonunda Aleksandar Dordevic yönetiminde Anadolu Efes’e karşı 3-1’lik final serisi sonucunda almıştı. Geçen sezonki final serisini es geçen sarı lacivertliler, bu akşam başlayacak seriyle beraber son 8 sezonda 7’inci kez final mücadelesi verecek. Fenerbahçe, son 4 sezonun 3’ünde Anadolu Efes ile finalde karşılaşırken; bu süreçte 1 kez şampiyon oldu, 2 kez de şampiyonluğu rakibine kaptırdı.



Fenerbahçe, sezon içinde Yunan başantrenör Dimitris Itoudis’in yerine eski oyuncusu Litvanyalı Sarunas Jasikevicius’u göreve getirdi. Saras önderliğinde çıkışa geçen Fenerbahçe, EuroLeague’de Final Four’a kalmayı başardı. Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu rakibi Anadolu Efes gibi 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamladı. Sarı lacivertliler, çeyrek finalde Aliağa Petkimspor'u 2-0'lık seriyle eledi. Yarı finalde karşılaştığı Beşiktaş'ı ilk maçta 96-88, ikinci müsabakada 98-72 ve son karşılaşmada da 77-86'lık skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Nigel Hayes 13.6’lık ortalamasıyla takımın en çok sayı üreten ismi. Hayes’ı takip eden Scottie Wilbekin 13.1 sayı ortalamasıyla bu alanda takım içine ikinci sırada yer alıyor. Nick Calathes ise 5.70’lik ortalamasıyla takımın açık ara en çok asist yapan ismi. Ribaundlarda ise 4.5’lik ortalamasıyla Jonathan Motley zirvede kendisine yer buluyor.

Saha avantajı ikili averaj farkıyla Anadolu Efes’te

İki takım da normal sezonda oynadığı 30 maçta 25'er galibiyet 5'er yenilgi alırken, ikili averajda üstün olan Anadolu Efes, ligi ilk sırada tamamlayarak seride saha avantajını elde etti. İki dev ekibin mücadelesinde basketbol severleri oldukça keyifli bir final mücadelesi bekliyor.

Haberin Devamı

Final serisinde ilk maç bu akşam!

Final serisinde ilk maç bu akşam 20:30’da Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Seride ilk 3 maçın programı belli olup serinin uzaması halinde 4. ve 5. maçların programı daha sonra açıklanacak. Final serisindeki tüm maçlar, Misli’de ücretsiz olarak canlı yayınlanacak.

İşte serinin programı:

1. Maç

Bu Akşam / 20:30 Anadolu Efes – Fenerbahçe (Sinan Erdem Spor Salonu)

2. Maç

8 Haziran Cumartesi / 20:30 Anadolu Efes – Fenerbahçe (Sinan Erdem Spor Salonu)

3. Maç

10 Haziran Pazartesi / 20:30 Fenerbahçe - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

Eşleşmeyle ilgili öne çıkan istatistikler

İki takım arasındaki son 10 maçın 7’sini Anadolu Efes kazandı.

İki takım arasındaki son 10 maçın 6’sı 165.5 Üst bitti.

Bu sezon Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan iki Türkiye Basketbol Süper Ligi karşılaşmasını da Anadolu Efes kazandı.

İki takım da bu sezon oynadığı çeyrek ve yarı final serisindeki maçların ilk yarılarını önde kapattı.

Anadolu Efes, çeyrek ve yarı final serilerinde evinde oynadığı 3 maçta ortalama 95 sayı buldu.

Fenerbahçe, çeyrek ve yarı final serilerinde deplasmanda oynadığı 2 maçta ortalama 93 sayı buldu.

Dev final Şampiyon Oran farkıyla Misli’de!

Haberin Devamı

Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Misli, üyelerine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları”nı sunuyor.

Misli’ye özel olarak ev sahibi Anadolu Efes galibiyetine 1.61 yerine 1.70 oran verilirken; Fenerbahçe’nin kazanmasına ise 1.74 yerine 1.84 oran veriliyor.

Basketbol severlerin heyecanla takip edeceği, birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi karşılaşmalarını sen de hemen Misli’ye üye olarak canlı izle!

Şampiyon Oranlar ile normalin üzerinde oranlarla daha fazla kazanma şansını yakala, maçların heyecanını daha fazla yaşa!

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Her gün 500 TL ek kazanç fırsatı!