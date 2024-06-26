TBSL şampiyonu Fenerbahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı

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Türkiye Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko’nun bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.
Sarı-lacivertli bayraklar, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Şanlı bayrağımız, boğaza renk katıyor” ifadeleri kullanıldı.
Şanlı bayrağımız, boğaza renk katıyor! 💛💙#YellowLegacy pic.twitter.com/JDUE9J2ekf— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 26, 2024