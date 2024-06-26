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TBSL şampiyonu Fenerbahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı

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#Fenerbahçe Beko#TBSL#Köprü
TBSL şampiyonu Fenerbahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 17:20

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko’nun bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.

Sarı-lacivertli bayraklar, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Şanlı bayrağımız, boğaza renk katıyor” ifadeleri kullanıldı.

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#Fenerbahçe Beko#TBSL#Köprü

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