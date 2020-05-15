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Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 20:48,Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop’tan, Cengiz ve Çebi’ye geçmiş olsun telefonu

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TBMM Başkanı Şentop’tan, Cengiz ve Çebi’ye geçmiş olsun telefonu
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği ameliyat sonrası taburcu olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği ameliyat sonrası hastaneden taburcu olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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