MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTBL şampiyonu Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu
GeriBasketbol TBL şampiyonu Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

TBL şampiyonu Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBL şampiyonu Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu

Türkiye Basketbol Liginde son hafta mücadelesinde ligi şampiyon tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol, GCT Düzce deplasmanından galip gelerek ligi noktaladı: 73-102.

Denizli temsilcisi maç sonunda törenle şampiyonluk kupasını aldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a kupayı armağan eden Denizli Baskette büyük sevinç yaşandı. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyrekte Azizcan ile etkili olan Düzce, ilk çeyreği 23-17 önde kapattı. İkinci çeyreğe de iyi başlayan ev sahibi ekip 3 dakika içinde farkı 14e çıkardı: 33-19. Hakan Yapar ile oyuna tutunan Denizli Basket, Mustafa ve Çağan ikilisinden de gelen katkıyla devre sonunda farkı tek hanelere çekti: 47-38.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan yine ev sahibi taraf oldu ve 3 dakika içinde fark 15e çıktı: 57-42. Bu andan itibaren ise oyun tamamen tersine döndü. Hakan Yaparın liderliğinde 4 dakika içinde 18-2lik seri yapan konuk ekip öne geçti: 59-60. Son çeyreğin başında skor 64-68 iken, üçlüklerle oyuna damga vurup 22-0 seri yapan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket bitime 4 dakika kala skoru 64-90a getirdi ve maçtan da galip ayrılan taraf oldu. Hakan Yapar 22 sayı ile sahanın en skorer ismi olurken, Barış Çağan Özkan 16 sayı ve Mustafa Kurtuldum 14 sayı ile katkı verdi. Düzcede ise Cem Coşkun 13 sayı ile oynadı.

TBL şampiyonu Merkezfendi Belediyesi Denizli Basket kupasına kavuştu

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi