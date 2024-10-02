TBF'den yeni sponsorluk anlaşması

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye'de premium otomotiv perakendeciliğinin öncülerinden Borusan Otomotiv Grubu’nun kullanılmış otomobil pazarındaki yeni markası Borusan Next arasında imzalanan anlaşmayla Borusan Next; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorları arasında yerini aldı.

İmza töreni; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, TBF ve Borusan Otomotiv yöneticileri ile basın mensuplarının katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi’nde organize edildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, ”Bugün burada, basketbolun yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda toplulukları bir araya getiren ve coşkusuyla insanları kucaklayan bir köprü işlevi gördüğünü vurgulamak için toplandık. Ülkemizdeki bu büyüyen heyecan, ligimizdeki rekabet ile daha da güçleniyor. Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz pazar günü Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in mücadelesiyle gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kupası, Basketbol Gelişim Merkezi’mizin açılışıyla birleşti. Bu özel etkinlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, tüm kulüplerimizden temsilciler, Dünya ve Avrupa Basketbol Federasyonlarından misafirler, sponsorlarımız ve efsaneleşmiş milli sporcularımız bir araya geldi.

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Basketbolumuz adına bu önemli günde bizlerle olan tüm davetlilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu birliktelik, Türk basketbolunun gücünü ve dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Açılış, basketbol camiamızın görkemini ve enerjisini yansıtan unutulmaz bir an oldu. Bu yeni merkez, yalnızca bir gelişim alanı değil; aynı zamanda basketbolun eğlenceli ve dinamik dünyasına çekecek bir mıknatıs işlevi görecek. Burada yaratılacak olan sinerji, Türk basketbolunun büyümesine katkıda bulunacaktır.

Türkiye'de basketbol, yalnızca bir spor dalı olmanın ötesinde, güçlü bir marka değeri taşıyor.

Bu değer, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte Türk basketbolunu öne çıkarıyor. Sponsorluk anlaşmaları, bu marka değerinin artmasında kritik bir rol oynuyor ve biz, sponsorlarımızı yalnızca finansal destek sağlayanlar olarak değil, aynı zamanda stratejik iş ortakları olarak görüyoruz.

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Bu iş birlikleri, kulüplerimize sağladıkları kaynakların yanı sıra, marka iletişim fırsatlarını da artırarak, her iki tarafın da kazanmasını sağlıyor. Böylece, sponsorlarımızla birlikte Türk basketbolunun tanıtımını güçlendirirken, daha geniş kitlelere ulaşma imkanı buluyoruz. Bu yaklaşım, basketbolun toplumsal etkisini artırarak, sporun dinamizmini ve birleştirici gücünü pekiştiriyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Avrupa’nın en prestijli liglerinden biri olarak gösterilen bu platformda mücadele edecek tüm takımlarımıza buradan başarılar diliyorum.

Bu sezon, ülkemizin kullanılmış otomobil pazarındaki yeni markası Borusan Next’in, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olarak aramıza katılması, bizlere büyük bir gurur ve heyecan veriyor. Bu anlaşma, basketbolun birleştirici gücü ve rekabet azminin Borusan Next’in kalitesiyle buluşmasını sağlayacak. Her iki markanın da birbirine katacağı değer, sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutacak. Bu iş birliğinin uzun yıllar sürecek bir ortaklığın başlangıcını müjdelediğine inanıyorum. Bu anlaşma sürecindeki katkıları için Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Sayın Hakan Tiftik, Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: “Bugün Borusan Otomotiv Grubumuzun en yeni markası Borusan Next’in Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi sponsorluğunu resmileştirecek imzaları atmak üzere bir araya geldik. 40. yılımızı kutladığımız şu günlerde premium otomotiv sektöründe sunduğumuz ayrıcalıklı hizmet kalitemizi, yüksek müşteri memnuniyetini ve bizlere duyulan güveni kullanılmış otomobil pazarına da yansıtan Borusan Next markamızla Türk basketbolunun yükselen başarısında bizim de katkımız olsun istedik. Bu anlaşmayla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2024 – 2025 sezonu ana sponsorları arasında yer almaktan büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz.

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Premium otomobil ve motosiklet segmentinde öncü ve tercih edilen bir şirket olarak vizyonumuz her zaman fark yaratmak oldu. Bu vizyonumuz doğrultusunda, kullanılmış otomobil pazarındaki güven ve kalite sorununu ortadan kaldırmak için Borusan Next ile çıktığımız yolda, yalnızca iş dünyasında güçlü adımlar atmayı değil; aynı zamanda topluma kalıcı değerler katmayı da amaçlıyoruz. Bu iş birliğini, bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde, kurumumuzun sosyal sorumluluk çalışmalarının da bir parçası olarak görüyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanarak bu desteğimizi uzun yıllar sürdürmek niyetindeyiz.

Bize bu imkanı sunan başta Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu olmak üzere tüm Federasyon yetkililerine ve Türk basketbolunun gelişiminde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Borusan Next olarak, sponsorluğumuzun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne hayırlı olmasını diliyor, tüm kulüplerimize ve sporcularımıza şimdiden başarılı bir sezon temenni ediyorum.” dedi.