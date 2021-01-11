TBF'den yeni sponsorluk anlaşması!

TBF'de yapılan açıklamada, başkan Hidayet Türkoğlu ve Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar arasında imzalanan anlaşmayla, Bitci.com'un TBF’in ana sponsorları arasına katıldığı duyuruldu.

Açıklamada anlaşmayla ilgili görüşlerine yer verilen Türkoğlu, "Blockchain teknolojisinin ülkemizdeki öncü kurumlarından Bitci Teknoloji ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasındaki iş birliğinin ilk adımlarını atarken çok heyecanlıyız. Basketbol, ülkemizde günden güne gelişen kültürü ve farkındalığıyla kitle iletişiminde de önemli bir güç haline gelmiştir. Bu güce inanan markaları ve sektörleri toplumla buluşturabilmek, onların Türk sporuna sunacağı pozitif katkıların önünü açmak fazlasıyla önemsediğimiz bir konudur. Bitci Teknoloji ile yaptığımız değerli iş birliği de bu anlayışın bir yansımasıdır. " ifadelerini kullandı.

Blockchain teknolojisinin spor alanında çok büyük potansiyeli olduğunu belirten Çağlar ise "Biz Bitci olarak, bu teknolojiye Türkiye’de öncülük etmekten dolayı son derece mutluyuz. Attığımız bu imzalarla blockchain konusundaki bilgi birikimimizi ve tecrübemizi Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol milli takımlarımız için kullanacağız. Son yıllarda ülkemizde basketbola duyulan ilginin de son derece arttığını gözlemliyoruz. Bu iş birliği kapsamında sunacağımız çözümlerle bir yandan izleyici deneyimini bir üst seviyeye çıkartırken bir yandan da ülkemizdeki basketbol sevgisini perçinlemeyi hedefliyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.