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TBF'den yabancı kuralı hatırlatması!

#Basketbol#Tbf#Basketbol Tbf Mesaj
TBFden yabancı kuralı hatırlatması

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde değişen yabancı kuralıyla ilgili bilgilendirme yaparken; Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yer alan kulüplerin bünyesinde bulunan sözleşmesi bir yıldan uzun olan, yabancı uyruklu sporcu sayısı sadece 1 kişi olduğunu vurguladı.

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TBF'nin konuyla ilgili bilgilendirmesi şöyle;

Herbalife Nutriton Kadınlar Süper Ligi Yabancı Oyuncu Kuralı Bilgilendirmesi: Herbalife Nutriton Kadınlar Süper Ligi Yabancı Oyuncu Kuralı Bilgilendirmesi: 

• Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yer alan kulüplerin bünyesinde bulunan sözleşmesi bir yıldan uzun olan, yabancı uyruklu sporcu sayısı sadece 1 kişidir. 1 yıldan daha uzun sözleşmesi bulunan tek oyuncu, Fenerbahçe Safiport’tan Alina Iagupova (2024’e kadar sözleşmeli) 

• 20 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu eski binasında toplantı yapıldı. 

• Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi’nde yeralan 14 kulüpten 12’si 3 yabancı ve daha azı için onay verdi ve federasyonumuza resmi yazıyla bu görüşlerini ilettiler. 

• Fenerbahçe Safiport ve Hatayspor mevcut yabancı kuralının devam etmesi konusunda görüş bildirdi.

 • TBF’nin aldığı yeni kararın, Avrupa Kupaları’ndaki temsilcilerimizin haklarına olumsuz bir yönü bulunmamaktadır. Yürürlükte olan talimatlar doğrultusunda, Avrupa Kupaları’nda ülkemizi temsil eden kulüplerimiz, sınırsız sayıda Avrupa kıtasından oyuncu, Avrupa kıtası dışından ise aynı anda maksimum 2 oyuncuya lisans çıkarma hakkına sahip.

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#Basketbol#Tbf#Basketbol Tbf Mesaj

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