TBF'den Pınar Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezası

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Basketbol Süper Ligi'nde sezonu play-off yarı finalinde Anadolu Efes'e elenerek tamamlayan Pınar Karşıyaka, serinin son maçında yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu tarafından 320 bin lira tutarındaki bir para cezasına çarptırıldı.



Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklama ise şu şekilde:

Karşıyaka Spor Kulübü'nün, 02.06.2024 tarihinde İzmir'de oynanan Pınar Karşıyaka - A. Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final müsabakası ile ilgili olarak;

a. Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

i. Eylemin 2023-2024 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada beşinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 160 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

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ii. Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 69. maddesi uyarınca bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/7. maddesi gereğince 15 bin TL eklenmek sureti ile toplam 175 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b. Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 32/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle;

Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 2023-2024 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin, dördü kesinleşmiş beş ayrı cezasının bulunduğu da dikkate alınarak 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Basketbol Disiplin Talimatı'nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca verilen ceza ½ oranında arttırılarak 135 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c. Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 40.1.c. maddesine aykırı biçimde müsabaka öncesinde misafir takım bünyesinde olmasına karşın oynanan müsabakada kadroda yer almayan basketbolcu ve sahaya çıkış kartı olan görevlilerine bağımsız bir bölüm ayrılmaması ve bu nedenle müsabakanın geç başlamasına sebebiyet verilmesi nedeniyle; Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

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d. Cezaların toplanması sureti ile 320 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.