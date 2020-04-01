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GeriBasketbol TBF'den Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

TBF'den Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı

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TBF'den Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Doğa Sigorta'nın milli oyuncusu Göksenin Köksal'ın babasının hayatını kaybetmesinden dolayı taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "A Erkek Milli Takım oyuncumuz ve Galatasaray Doğa Sigorta takımının kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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