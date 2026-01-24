×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

TBF'den Ergin Ataman için açıklama! 'Çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#TBF#Ergin Ataman#Panathinaikos
TBFden Ergin Ataman için açıklama Çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 09:24

TBF, Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos maçında Ergin Ataman'a yönelik yapılan çirkin tezahüratlarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Haberin Devamı

TBF, Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos maçında Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen çirkin tezahüratlarla ilgili olarak Euroleague yönetimini aksiyon almaya davet etti.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz.

TBFden Ergin Ataman için açıklama Çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz

Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Euroleague’de oynanan Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos müsabakası sırasında, A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman’a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSarunas Jasikevicius: Üçüncü çeyrekte iyi oynadıkSarunas Jasikevicius: 'Üçüncü çeyrekte iyi oynadık'Haberi görüntüle

EuroLeague yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBF#Ergin Ataman#Panathinaikos

BAKMADAN GEÇME!