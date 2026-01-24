TBF'den Ergin Ataman için açıklama! 'Çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz'

Haberin Devamı

TBF, Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos maçında Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen çirkin tezahüratlarla ilgili olarak Euroleague yönetimini aksiyon almaya davet etti.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz.

Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Euroleague’de oynanan Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos müsabakası sırasında, A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman’a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz.

EuroLeague yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz."