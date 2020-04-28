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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 13:54,Son Güncelleme:

TBF Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda değişiklik

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TBF Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda değişiklik
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda değişikliğe gitti.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, talimatta lisans başvurusu için belirlenen nisan ayının son iş günü mesai saati bitimi tarihi, sadece bu sezon geçerli olmak üzere mayıs ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

Anılan değişikliğe ilişkin tüm hukuki süreç ve onay işlemleri tamamlanırken, değişimin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

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