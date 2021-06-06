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Basketbol
Haber Giriş: 06.06.2021 - 20:03 | Son Güncelleme:

TBF Disiplin Kurulu, Singleton ile Melih Mahmutoğlu'na para cezası verdi

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TBF Disiplin Kurulu, Singleton ile Melih Mahmutoğlu'na para cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında aralarında gerginlik yaşanan Anadolu Efesli oyuncu Christopher Singleton ile Fenerbahçe Bekolu Melih Mahmutoğlu'na para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, karşılaşmada yaşadıkları gerginlik sonucunda diskalifiye edilen iki oyuncuya da 20'şer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Karşılaşmada diskalifiye edilen Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan ile görevlileri Cenk Renda, Radovan Trifunovic, İlker Belgutay ve Ahmet Kulduk'a ihtar cezası veren kurulun, Anadolu Efes'e 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı da aktarıldı.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı Singleton ve Melih Mahmutoğlu...
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı Singleton ve Melih Mahmutoğlu...
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