TBF CEO'su Ömer Onan, Türk basketbolunun en büyük projesini açıkladı! Abdi İpekçi yeniden...

Özel Röportaj - Uğur Yapıcı / Kamera: Mücahit Özdoğan

Abdi İpekçi’de yapılacak yeni tesisi Türk Basketbolunun en büyük projesi olarak tanımlayan Onan, maçların seyircili oynanması, Türkiye Gençler Ligi, yöneticilik deneyimi, takımlarımızın dörtlü final şansı ve yeni projelere yönelik birçok noktada Uğur Yapıcı’ya samimi açıklamalarda yaptı.

Uzun yıllar Türkiye'nin önemli kulüplerinde üst düzey basketbol oynayıp büyük başarılar kazandınız sonrasında ise yöneticilik kariyeri. Hangisi daha zor?

Tabii ki oyuncu olmanın keyfi hiçbir şeyde yok, yaşadıklarımız, kazandıklarımız, başarılar, seyircinin önüne çıkma ve onun hazzı müthiş bir duygu. Ancak yöneticilik oyunculuktan daha zor çünkü oyuncu kendinden sorumlu ve her şeyi belli ama yöneticilik hiç bitmeyen bir şey. Herkesin bir derdi var birçok farklı istekler geliyor 24 saat süren bir serüven gibi yöneticilik.

Covid-19 sürecinin dünyada tüm spor faaliyetlerine etkisi malum. Federasyon Sağlık Kurulu’nun aldığı önemlerle maçlar devam ediyor. Tribünlerde taraftarın yer aldığı maçları özledik. TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde “Mart ayından itibaren seyircili maç oynatmak istiyoruz” demişti. Sizin bu konuda bir öngörünüz var mı?

Hepimiz birbirimize paralel gidiyor bizim sağlık kurullarımız da Sağlık Bakanlığının bilim kurulu ile görüşüp bu süreçte neler yapmamız gerektiğini belirliyorlar. Seyircisiz oynamak herkes için problem siz seyirci maçlar için Mart ayını dediniz biz yarın deseler ona bile hazırız. Ne kadar erken olursa daha iyi kısmi seyirci ile dahi başlamak istiyoruz.

Basketbol Gençler Ligi’nde dördüncü yıla gireceksiniz ve tüm masraflar TBF tarafından karşılanıyor, Türkiye ligleriyle ilgili yeni projeleriniz var mı?

100 yılda bir yaşanan bir salgına denk geldik ve yapacağımız birçok şeyi askıya aldık ama Basketbol Gençler Ligi’ndeki en büyük amacımız potansiyeli olan bu çocukların daha fazla maç yapması ve tecrübe kazanmasıydı. Biz bu çocuklara henüz 16-17 yaşlarındayken yukarı seviyeye çıktıklarında nelerle karşılaşacaklarını gösteriyoruz, daha zorlu maçlar oynuyorlar deplasmana gidiyorlar oradan gelen 94 oyuncumuz Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ile kontrat imzaladı. Örneğin Alperen Şengül MVP olmuştu şimdi Beşiktaş’ta oynuyor yalnızca Bandırma U18’de oynasaydı iyi seviyede en fazla 4-5 maç yapacaktı şimdi 38 hafta, deplasmanlı ve birbirine denk takımların rekabeti içerisinde.

Geriye dönüp baktığınızda şu ana kadar görev döneminizde sizi en çok mutlu eden çalışmalarınız hangi alanda?

Abdi İpekçi’deki yeni tesis projemiz var. Bize ne yaptılar diye sorduklarında işte bunu yaptık diye gösterebileceğimiz müthiş bir proje var. Tek salon olarak düşünmeyin 500’er ve 1000 kişilik tribünlü salonlar olacak bütün altyapı maçları orada oynanacak sadece İstanbul’da 12 bine kadar oynanan altyapı maçları var. Çok az kaldı temelini umarım Mayıs-Haziran gibi atayı planlıyoruz Türk Basketbolunun en büyük projesi olacak. Diğer yandan deplasmanlı Gençler Ligi benim için çok önemliydi. Aynısını kızlarımız için de yapacağız onlarla 10-11 takımlı şekilde oynayacağız. Ardından yönetici eğitimini getirdik takımların sağlıklı devam edebilmesi için bu çok önemliydi Avrupa’da ve Türkiye’de hiçbir yede uygulanmıyorken biz bunu sertifika vererek yaptık yani bir başkanın veya yöneticinin arkadaşı gelerek takımın başına artık geçemeyecek. Üç kategoride bunu yaptık; idari menajer, takım menajeri ve genel menajer.

Kulüplerle ve yöneticilerle iyi ilişkileriniz var ama bir kulüp talimatlara uymazsa puan silmeye kadar cezaları da veriyorsunuz bunların günlük hayatta ve bire bir görüşmelerde geri dönüşü nasıl?

Biz Hidayet Türkoğlu başkan ile göreve gelirken doğru bildiğimizi yapalım herkese eşit olalım dedik. Böyle olunca kulüpler düşse bile en azından insanlar bizim dürüstlüğümüzden ve iyi niyetimizden şüphe etmezler. Tabii ki takımlarımızla karşı karşıya geliyoruz bizim kültürümüzde kaybettiğimiz zaman hep başka bir suçlu aradığımız için bunları yaşıyoruz ama biz kulüplerle beraber kararları alıyoruz istediğiniz kulübe sorabilirsiniz. Eskiden federasyon bir karar alır kulüplerin haberi olmazdı biz bütün önemli kararlarda kulüplerimiz ile bir araya geliyoruz. Şu anda pandemi olmasına rağmen Süper Lig’de devam edemeyen hiçbir kulüp yok çünkü herkes biliyor ki bir sene önce mali durumları önümüze geldi ve neyi nasıl yapacaklar, ona göre bir para harcama limitleri oldu bu durum gelişerek devam edecek şeffaf ve 24 saat ulaşılabilir oluyoruz.

Spor Federasyonlarında “yönetenler sporun içinden gelsin” şeklinde bir görüş var, Basketbol Federasyonunda Başta başkan Hidayet Türkoğlu ve CEO olarak siz oyunun içinden geliyorsunuz, bu durumun bana göre artıları çok fazla siz de böyle düşünüyor musunuz ?

Bunu herkes dile getiriyor basketbolda iyi durumdayız futbolda biraz yaygınlaşması lazım. Böyle olunca problemleri görerek geliyor ve çözüm daha kolay oluyor. Sporun içinden insanlar yönetici olduğunda inan negatif işler azalmaya başlayacak çünkü herkes birbirinin dilinden anlayacak biz basketbolda bunu yaşıyoruz, bir problem olduğu zaman işin sonunda ortak bir noktada buluşabiliyoruz.

-Yeni jenerasyon hakkında neler söylersiniz?

Genele baktığımız zaman altyapı milli takımlarında başarılıyız ama buradaki problem gençlerimizdeki gelişim süreci 17-18 hatta 21 yaşına kadar devam etmeli, bazen bizim çocuklarımız 18 yaşında A Takıma girince “ben oldum” diyor halbuki çok ağır çalışmaya devam edip hedefler belirlemesi lazım. Çok yetenekli genç oyuncularımız iyi bir kulübün A Takımında olabilmek için kalıyorlar ama oynamaya devam etmeleri lazım veya kalsalar bile çifte lisansla oynamaları lazım biz bu çocukların oynamasını istiyoruz. Başta para hoş geliyor ama ailelerinin de onları şimdiye değil geleceğe yönlendirmesi gerekiyor.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe ile Euroleague…

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından birisiydiniz. Obradovic sonrası Kokoskov geldi takım belli oranda küçülmeye gitti ama son dönemde ivme kazanan bir Fenerbahçe var nasıl yorumlarsınız?

Obradovic gibi Avrupa’nın tartışmasız en kariyerli koçundan sonra tabii ki kolay değil, bütçeyi düşürürsünüz ve olursa dörtlü finali kovalarsınız bu karar Fenerbahçe yönetiminin. Pandemi senesini ben çok önemsemiyorum bundan sonraki yıl Fenerbahçe “Ben nerede olmak istiyorum” diye bir karar verecek.

-Anadolu Efes geçtiğimiz sezon belki de şampiyonluğun en büyük adayıyken pandemi nedeniyle ligin iptal olmasıyla yeniden başa döndü diyebiliriz. Bu sezon Final-Four ve şampiyonluk gelebilir mi?

Şampiyonluğun en büyük adayıydı ve onlar için büyük bir şanssızlık oldu ama kadrolarını korudular. Hem Fenerbahçe hem de Anadolu Efes’in play-off yapacağını düşünüyorum zaten Anadolu Efes zaten içinde olacaktır ilk dördü kovalar ve formunu devam ettirebilirse bir final olabilir.

-Shane Larkin... FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk kez milli formayı giydi. Çok yoğun bir takvimden gelip maçlara çıktı. Onun için neler dersiniz

Müthiş bir yetenek, çok hızlı ve tutulması zor bir oyuncu aynı zamanda bencil bir oyuncu da değil. İnşallah milli takımda uzun yıllar birlikte oluruz.

-Başkan Hidayet Türkoğlu’nu hedef alan birtakım iddialar bir süre önce gündemde yer aldı. Kendisi onuyla ilgili bir açıklamada bulundu bu tip haberler neden gündeme getiriliyor?

Hidayet Türkoğlu bu ülkenin değeridir bana göre Türkiye’nin en kariyerli basketbolcusu Hidayet Türkoğlu’dur. Belirli branşta dünya şampiyonu olabiliyorsunuz ama reytingi bellidir ama NBA’de 16 sene oynayıp NBA finalinde top elinde 44 dakika ortalama ile oynamak sizi otomatikman en çok tanınan Türk sporcusu yapıyor. Bunları niye yapıyorlar derseniz yıpratabileceklerini düşünüyorlar sanırım veya bundan bir şey medet umuyorlar ama kurgusu bile çok boş insan biraz daha zekice yapar. Hidayet başkanın dediği gibi gelin aday olun biz hiçbir yere kazık çakmaya gelmedik işimizi yapmamızın gönül rahatlığı ve vicdanı bize yeter, bunlarla biz geri adım atmayız Hidayet başkan bu tarz şeylerle yıpranmaz.