TBF, Basketbol Gelişim Merkezi'ni tanıttı! Abdi İpekçi ruhu geri dönüyor...

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilecek olan Basketbol Gelişim Merkezi’nin arazisinde incelemelerde bulundu.



Bölgenin ve Avrupa’nın basketbol üssü olacak olacak diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu arazi 68 dönüm ve inanıyorum ki sadece ülkemizin değil, dünyanın en prestijli basketbol tesislerinden birisi olacak. Bölgenin ve Avrupa’nın basketbol üssü olacak burası. Bu çalışmada bizlerle birlikte olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ idaresi ile Türkiye Basketbol Federasyonu ve ekibine de özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkoğlu: Basketbol için çok önemli bir tesis



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye’nin tesisleşme anlamında büyük bir ilerleme kaydettiğini belirterek, "Bu kadar kapsamlı bir tesis olması ve bunun da basketbol için yapılacak olmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah Türkiye Basketbol Gelişim Merkezi çok önemli bir tesis olacak."ifadelerini kullandı.

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Basketbol Gelişim Merkezi'nde neler olacak?



Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023’te hizmete girmesi öngörülen Basketbol Gelişim Merkezi Projesi’nde 10 bin kişilik spor salonu yer alacak. Bunun yanında yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı 3 adet altyapı salonunun bulunacağı merkezde, milli takımların çalışmalarını yapabileceği milli takım antrenman salonu ve kamp merkezi bulunacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde ayrıca, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları ile sporcu ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş bir otel de yer alacak.

68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, maçlar, turnuvalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olma özelliğine sahip olacak.