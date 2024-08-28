TBF, Basketbol Altyapı Antrenörleri için yeni kitap yayınladı

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kitapla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk basketbolunun gurur dolu yolculuğunda her bir antrenörümüzün katkısı ve emeği tartışılmaz bir değere sahiptir. Basketbol, yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve bir tutkudur. Bu büyük ailenin fertleri olarak, her birimiz basketbolun heyecanını ve coşkusunu yüreklerimizde taşıyoruz. Bu kitap, antrenörlerimizin bilgi birikimini zenginleştirmek ve Türk basketbolunu daha da ileriye taşımak amacıyla hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.





Antrenörlerin sahadaki başarının temel taşı olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Bu değerli eserin ortaya çıkmasında vizyonuyla öncülük eden Eğitim Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Örs başta olmak üzere, emeği geçen tüm Eğitim Kurulu üyelerimize ve antrenörlerimize en derin teşekkürlerimi sunarım. Onların özverili çalışmaları, derin bilgileri ve sahadaki tecrübeleri, bu kitabı eşsiz bir kaynak haline getirmiştir. Eğitim Kurulumuz, basketbolun teknik ve taktik detaylarından, antrenman planlaması ve oyuncu gelişimine, psikolojik hazırlıktan, maç analizi ve stratejilerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunarak bu eseri oluşturmuştur." diye konuştu.



Örs: "Türk basketboluna daha donanımlı antrenörler kazandırmak öncelikli hedefimiz oldu"



Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs ise altyapı antrenörleri için hazırladıkları yeni kitabı tanıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Eğitim Kurulumuzun göreve başlamasından itibaren, Türk basketboluna daha donanımlı antrenörler kazandırmak öncelikli hedefimiz oldu. Bu doğrultuda, nitelikli ve kaliteli eğitim ile eğitimde karşılıklı iletişimi temel adımlarımız olarak belirledik.” dedi.

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2018 yılından bu yana gerçekleştirdikleri eğitimler sırasında ve antrenörlerle yaptıkları toplantılarda, 6-16 yaş grubu gençlerin basketbol eğitiminde güncel bir kaynağın eksikliğini gözlemlediklerini dile getiren Örs, “Basketbol okullarının yaygınlaşması ve basketbola başlama yaşının düşmesi bu ihtiyacın karşılanmasını öncelikli hale getirdi. Bu nedenle kitabımızı hem basılı hem de dijital formatta, kare kodlarla ulaşılabilecek videolarla desteklenmiş şekilde hazırladık. Kitabımız; 6-12 yaşta mini basketbol, eğitsel oyunlar ve basketbol tekniğinin gelişimi, 13-16 yaşta bireysel ve takım teknik-taktik gelişimi ve yaş gruplarına özel atletik performans gelişimi olmak üzere üç ayrı içerikte 550 drill ve 500’e yakın video kullanılarak planlandı.” değerlendirmesinde bulundu.



Aydın Örs, “Bu değerli eserin oluşmasında bize destek veren Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kitabın zengin içeriği için yoğun mesai harcayarak katkıda bulunan Alaeddin Yakan ve yazar Menderes Gümüşdal’a teşekkür ederim. Kitabın, antrenörlerimize rehberlik ederek, Türk basketbolunun altyapısının güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.