TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Michael Jordan itirafı!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Michael Jordan'a karşı oynamanın eşsiz bir duygu olduğunu söyledi.

Instagram canlı yayınında açıklamalar yapan Hidayet Türkoğlu, "Michael Jordan'a karşı oynamak çok farklıydı. Hayatımda hiçbir şey için bu kadar heyecanlanmadım." dedi.

Türkoğlu sözlerini, "Ona karşı oynadığımda, onunla yakın temas kurduğum süreç farklı bir histi. 15 yıllık kariyerimde LeBron James, Kobe Bryant gibi yıldızlara karşı oynadım ve üst seviyede mücadele ettik. Ancak Michael Jordan çok farklı bir şeydi. Çocukluktan gelen bir şey olabilir. Onunla bir araya gelmek unutulmaz bir süreçti. " ifadeleriyle tamamladı.