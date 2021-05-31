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GeriFutbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik
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Futbol
Haber Giriş: 31.05.2021 - 01:13 | Son Güncelleme:

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i kutladı.

Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'in başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Avrupa'nın en büyük kupasının tekrar ülkemize geliyor olması basketbolseverler olarak bizi her daim gururlandırmıştır. Anadolu Efes'in son 2 senedir inanılmaz yükselen grafiği vardı. Sonuçta en büyük kupayı kazandırdı. Başta Tuncay Özilhan ve ailesi, daha sonra büyük övgüyü hak eden Ergin hoca ve oyuncularını ne kadar tebrik etsek azdır." dedi.

Türk basketbolseverler için özel bir gecenin yaşandığına dikkati çeken Türkoğlu, "Ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getirdikleri için hepimiz mutlu ve gururluyuz. Daha önce Fenerbahçe yatırımlar yapmıştı. Üst üste final oynama şansı kazanmıştı. Anadolu Efes de bu tarz yatırımlar yaptığı zaman, bu değerli oyuncularla Avrupa'nın en büyük organizasyonunda final oynama ve kupayı alma başarısı gösterdi." ifadelerini kullandı.

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