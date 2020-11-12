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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol takımını takip etti!

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol takımını takip etti!
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ile mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın antrenmanını izledi.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın oynanacağı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenmanı takip eden Türkoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek eleme müsabakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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FIBA'nın Türkiye Basketbol Federasyonuna güvendiği için organizasyonu Türkiye'ye verdiğini belirten Türkoğlu, "Hiç kimsenin alışık olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Tüm ekibimize ve oyuncu kadromuza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık sebeplerinden dolayı maalesef Arnavutluk'u ağırlayamıyoruz ancak cumartesi Sırbistan ile çok önemli bir maçımız var. Tüm oyuncularımıza başarılar diliyorum. Bizleri gururlandıracak bir performans sergileyeceklerinden şüphem yok. Sonuç ne olursa olsun her zaman milli takımımızın yayındayız." ifadelerini kullandı.

 

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol takımını takip etti

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