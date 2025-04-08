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Tayyip Talha Sonuç, PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçında Yasin Özcan'a yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Tayyip Talha Sonuç'un "kural dışı hareketi" sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TAYYİP TALHA SANUÇ’un aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Öte yandan Fenerbahçe ve Beşiktaş "Çirkin ve kötü tezahürat" Trabzonspor ise Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte TFF'nin açıklaması;

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 06.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2025 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi Taner Fikret Saral’ın açıklamalarının kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılması suretiyle “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,