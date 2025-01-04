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Tayyip Talha Sanuç'tan Beşiktaş'a kötü haber!

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#Beşiktaş#Tayyip Talha Sanuç#Sakatlık
Tayyip Talha Sanuçtan Beşiktaşa kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 16:03

Beşiktaş, Rizespor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un uyluk arka adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor’la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Tayyip Talha Sanuç’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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#Beşiktaş#Tayyip Talha Sanuç#Sakatlık

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