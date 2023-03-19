Tayyip Talha, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı

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UEFA EURO 2024 Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul’da kampa giren A Milli Takım’da aday kadroda zorunlu değişikliğe gidildi.
Beşiktaşlı milli futbolcu Tayyip Talha Sanuç’un bugün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, Beşiktaş’ın İstanbulspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde sakatlık yaşadığı tespit edildi.
A Milli Takım Doktoru Doç. Dr. Berkin Toker’ın tarafından MR görüntüleri değerlendirilen 23 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Stefan Kuntz ile görüşmesinin ardından kadrodan çıkartıldı.