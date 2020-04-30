Tayvan Süper Basketbol Ligi final serisi 6. maçtayız! iddaa'da TEK MAÇ'ın favorisi...

Bu bir ilandır

YULON LUXGEN DINOS - TAIWAN BEER

Tayvan Süper Basketbol Ligi'nin ilk ve ikinci etabını lider bitiren Taiwan Beer, final serisinin ilk iki maçında Yulon Luxgen Dinos'a kaybedip 2-0 geriye düşmüştü.

Kentrell Barkley'nin skorer kimliğine geri dönmesi ve Igor Zaytsev'in pota altındaki etkili oyunuyla seri 2-2'ye kadar da gelmişti.

Marcus Keene'nin 46 sayıyla adeta patladığı beşinci maçta, Yulon Luxgen Dinos 99-81 kazanıp seride bir kez daha öne geçti ve Taiwan Beer için "Tamam mı, devam mı?" maçına geldik!

İlk 5 maç sonunda Yulon Luxgen Dinos'ta Keene'nin en büyük yardımcıları Cheng-Ju Lu ve Sim Bhullar oldu. Lu'nun 17.6 sayı ortalamasıyla oynaması ve Bhullar'ın 14.8'lik ribaunt katkısı Dinos adına seriyi 3-2'ye getiren etmenlerdi.

Taiwan Beer cephesinde ise Barkley ve Zaytsev dışında Yu-An Chang ve Tsung-Han Huang skora katkı veriyordu ancak son maçta Huang tek hanelerde kaldı, Chang ise 3/13 isabetle oynayıp yenilgiye tuz-biber ekti.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Yulon Luxgen Dinos ev sahipliğinde oynanan son 4 maçın 3'ünü Taiwan Beer kazandı.

- Yulon Luxgen Dinos, iç sahada oynadığı son 9 maçın sadece 5'ini kazanabildi.

- Final serisinde oynanan ilk 5 maçta ortalama 172.6 sayı - toplam 863 sayı - izledik.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu maçı kuponlarına alan Misli.com üyeleri taraf bahislerini bir kenara bırakıp "ALT-ÜST" tercihlerine yönelmiş.

%12'lik kesim "168.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklerken, daha garantiye gidenler ise "166.5 ÜST" tercihine güvenmiş.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN İÇENER'İN TERCİHİ...

Son maça kadar "ALT" bahisleri başarılı gidiyordu fakat son maç 179 sayı çıktı ve "ALT" bahisleri de ilk kez yatmış oldu.

Taraf bahisleri de açıkçası riskli, Taiwan Beer'ın kazanmaktan başka çaresi yok, Yulon da sahasında oynamanın avantajını kullanacak. İpler Yulon'un elinde gözükse de ligin en güçlüsü Taiwan Beer'ı karşıma almak istemiyorum.

Yine "ALT" bahsine sığınacağım, final serisine yakışır savunma göremiyoruz takımlardan ama 179 sayı da çıkmasın artık diyorum, "178.5 ALT" öneriyorum.

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!





Handanovic ve Brozovic'in basketbol yeteneği şaşırtıcı! İzleyelim...