Tayvan Ligi'nde final serisi iddaa'da TEK MAÇ! Misli.com'da CANLI BAHİS de olacak...

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TAIWAN BEER - YULON LUXGEN DINOS

Tayvan Süper Basketbol Ligi'nde ilk ve ikinci etabı lider bitren Taiwan Beer, diğer dört takım arasından sıyrılıp finale kadar yükselen Yulon Luxgen Dinos ile şampiyon olmak için mücadele edecek.

İlk etapta 16'da 11 yapan Taiwan Beer, ikinci etapta ise 16'da 14 yaparak kalitesini ortaya koymuştu. İkinci etabı 3. sırada tamamlayan ve silik bir görüntü çizen Yulon Luxgen Dinos ise final serisi öncesi oynadığı üç Pauian maçını da kazanıp hem moral buldu, hem de formda bir görüntü ortaya koydu.

Bu zorlu serinin ilk maçına siz de Misli.com üzerinden Canlı iddaa oynayabilir, Tek Maç imkanıyla bahis yaparak heyecana ortak olabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 3 maçı deplasman takımları kazandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu maçıı kuponlarına alan Misli.com üyeleri Taiwan Beer galibiyetine yönelmiş durumda.

Üyelerin %12'si "Maç Sonucu 1" tercihine güveniyor. %11'lik kesim ise "174.5 ALT" oynamış...

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN'IN TERCİHİ...

Taiwan Beer normal sezonu lider bitirdi ama evinde oynadığı son 3 maçın 2'sinde Yulon'a mağlup oldu. Deplasmanda ise daha rahat kazanıyor.

Taraf bahsi açısından bir sürpriz çıkabilir. Aralarındaki son 2 maçta 161 ve daha az sayı çıktı. Yine yüksek skor beklemiyorum.

"172.5 ALT" tercihini öneriyorum.

