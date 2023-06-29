Filenin Sultanları 7. galibiyetini aldı

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Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, etabın ev sahibi Tayland'ı 25-15, 25-15 ve 25-20 ile 3-0 mağlup ederek yedinci galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki 11’inci maçında yarın TSİ 16.30’da Brezilya ile karşılaşacak.

SALON: Hua Mak



HAKEMLER: Collados Fabrice (FRA), Choi Jae-Hyo (KOR)



TAYLAND: Pornpun, Chatchu-on, Thatdao, Thanacha, Ahcharaporn, Hattaya, Piyanut (L), Supattra (L) (Sutadta, Soraya)



TÜRKİYE: Derya, Zehra, Ebrar, İlkin, Elif, Eda, Ayça (L) (Cansu, Hande, Aslı)



SETLER: 15-25, 15-25, 20-25



SÜRE: 1 saat 4 dakika