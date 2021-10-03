Tayland, esporu resmi olarak tanıdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kolombiya Cali Kartelinden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıKolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotası#Uyuşturucu Operasyonu
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
MSBden Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyorMSB'den Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyor#Milli Savunma Bakanlığı
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Ezber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecekEzber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecek!#İngiltere
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Üstünden 12 yıl geçti 157 milyon işlem yapıldıÜstünden 12 yıl geçti! 157 milyon işlem yapıldı#Numara Taşıma
Akın ettiler Toplamak için birbirleriyle yarıştılarAkın ettiler! Toplamak için birbirleriyle yarıştılar#Bartın
Geri dönmeye çaba gösteriyorum'Geri dönmeye çaba gösteriyorum'#Canan Ergüder
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
Çok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdüÇok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdü!#Teoman
İlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyorİlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyor!#Astroloji
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
HABERLERSpor Arena Haberleri eSpor Haberleri

Tayland, esporu resmi olarak tanıdı

#Espor#Tayland#Tay Hükümeti
Tayland, esporu resmi olarak tanıdı

Espor, Tay hükümetinin aldığı bir kararla artık Tayland’da resmi bir spor.

Haberin Devamı

Uluslararası Espor Federasyonu, geçtiğimiz gün paylaştığı bir Tweet ile, Tayland Hükümetinin esporu resmi bir spor olarak tanıdığını duyurdu.

The National Thailan’ın aktardığında göre Taylan’ın esporu resmi bir spor olarak kabulü, Kraliyet Tayland Hükümeti Gazetesinde yazıldı. Tayland hükümetinin resmi gazeteden yaptığı açıklama, Tayland’ın espor federasyonu olan Thai E-Sports Federation (TESF)’ın Facebook sayfasında da paylaşıldı.

Bu açıklamayla birlikte ülkeye espor alanında daha büyük yatırımlarına gelmesi bekleniyor. Esporun ülkede resmi bir spor olarak tanınmasıyla ülkeye maddi yatırım, ulusa tanınırlık, tanıtım, etkinlik yönetimi ve takımlar için olumlu bir gelişme.

Tayland hükümeti, esporu daha iyi anlamak ve bu alanda bölgesel şampiyonalar düzenlemede yardımcı olmak için hükümet yetkililerine gerekli eğitimi sağlayacak bir dizi projede TESF ile işbirliği yaptı. TESF’in Facebook sayfasından yaptığı paylaşımlarda ise resmi devlet kurumlarının espor sektörünü anlamaları, bu konuda eğitilmelerini sağlayacak ve uluslar arası turnuvaların organizasyonu sürecinde yardım için anlaşıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Espor#Tayland#Tay Hükümeti