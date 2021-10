Tayland, esporu resmi olarak tanıdı

Uluslararası Espor Federasyonu, geçtiğimiz gün paylaştığı bir Tweet ile, Tayland Hükümetinin esporu resmi bir spor olarak tanıdığını duyurdu.

The National Thailan’ın aktardığında göre Taylan’ın esporu resmi bir spor olarak kabulü, Kraliyet Tayland Hükümeti Gazetesinde yazıldı. Tayland hükümetinin resmi gazeteden yaptığı açıklama, Tayland’ın espor federasyonu olan Thai E-Sports Federation (TESF)’ın Facebook sayfasında da paylaşıldı.

Bu açıklamayla birlikte ülkeye espor alanında daha büyük yatırımlarına gelmesi bekleniyor. Esporun ülkede resmi bir spor olarak tanınmasıyla ülkeye maddi yatırım, ulusa tanınırlık, tanıtım, etkinlik yönetimi ve takımlar için olumlu bir gelişme.

Esports officially became a professional sport in Thailand! 🎊



Congratulations to Thailand, and the Thailand Esports Federation on achieving official recognition of esports as a professional sport 👏👏https://t.co/EbhjrYkOVn