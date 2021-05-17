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GeriFutbol Taylan Antayalı'dan Galatasaray taraftarına mesaj!
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Futbol
Haber Giriş: 17.05.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Taylan Antayalı'dan Galatasaray taraftarına mesaj!

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Taylan Antayalı'dan Galatasaray taraftarına mesaj!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Gelecek sezon adına da umutlu olduklarını vurgulayan Taylan, "Cumartesi akşamı, çok zorlu, çok farklı bir sezonu geride bıraktık. Çok üzgünüm ama sonu mutlu bitmese de, gururla noktaladığımız bir hikaye oldu bu sezon benim için. Taraftarlarımızla gelecek sezon kavuşabilmek ve beraber nice zaferler kazanmak, onların tekrar gurur duyacağı bir takımın parçası olmak için sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyor ve tüm sezon gösterdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Taylan Antayalıdan Galatasaray taraftarına mesaj

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