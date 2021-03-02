Taylan Antalyalı'nın telefonunda dikkat çeken Galatasaray detayı!
Galatasaray'ın orta sahasında görev alan Taylan Antalyalı'nın telefonunda yer alan fotoğraf dikkat çekti.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Ankaragücü maçı için Ankara'ya gelirken Taylan Antalyalı'nın telefonunda yer alan fotoğraf dikkat çekti.
Galatasaray'ın paylaştığı fotoğraflarda Taylan Antalyalı'nın telefonunda ekran koruyucusu olarak Galatasaray'ın sembolü aslan fotoğrafı olduğu görüldü.
Sosyal medyada Galatasaray taraftarları, bu fotoğrafın ardından Taylan Antalyalı için 'İşte gerçek Galatasaraylı' ve '%100 Galatasaraylı Taylan' yorumlarında bulundular.
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