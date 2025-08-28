×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Taylan Antalyalı Çaykur Rizespor’da!

Güncelleme Tarihi:

#Çaykur Rizespor#Taylan Antalyalı#Süper Lig
Taylan Antalyalı Çaykur Rizespor’da
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 20:19

Çaykur Rizespor deneyimli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı’yı kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla Trendyol Süper Lig’de 24 maçta görev yapan Taylan Antalyalı, Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

Sağlık taraması ve resmi işlemleri tamamlanan deneyimli orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Deneyimli oyuncu sözleşme imzalamasının ardından takımla ile birlikte çalışmalara başladı.

Gözden KaçmasınSon Dakika: Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki rakipleri belli oldu Kura çekimi...Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Kura çekimi...Haberi görüntüle

9 kez A Milli Takım forması terletti

18 kez A Milli Takım kadrosuna davet edinen Taylan Antalyalı 9 kez ay-yıldızlı formayı giydi. 45 kez ise alt yaş kategorilerinde milli formayı terletti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Taylan Antalyalı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!