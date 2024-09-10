Tayfur Bingöl'den özel açıklamalar: Hayalim Beşiktaş ve Hamilton şampiyonlukları görmek! Eyüpspor ile hedefimiz Avrupa | Semicenk Canın Sağ Olsun...

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Gamze Türk sordu, 31 yaşındaki oyuncu; Beşiktaş'tan ayrılık sürecinde yaşananları, Eyüpspor tercihinin sebebini, Milli Takımın EURO 2024 performansını, Semicenk ve Lewis Hamilton tutkusunun nasıl başladığını, hayallerini, hedeflerini, pişmanlıklarını anlattı.

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-Transfer sürecinle başlamak istiyorum. Eyüpspor’la yeni bir maceraya başladın. Burayı tercih etmenin başlıca sebepleri neler?

Beşiktaş’tan ayrılmak istemiyordum, Beşiktaş da beni bırakmak istemiyordu. Bu sakatlığı daha rahat bir şekilde atlatabilmem için kiralık gitmek istedim. Daha güçlü dönebilmek için böyle bir karar verdim. Bir sürü teklif geldi, yurtdışından da teklif geldi. Yurtdışına hazır olmadığım için gitmek istemedim, yaşam anlamında. İstanbul ve Türkiye’yi çok sevdiğim için. Arda Turan, Murat ve Fatih Başkan ile daha önce karşılaşmıştık. Arda hocanın futbola bakış açısı tercih ettirdi Eyüpspor’u. Gerçekten başarılı gidiyorlar. Ben de bu başarılı gidişatta Süper Lig’de yardımcı olabileceğimi düşündüm. Bu yüzden Eyüpspor’u tercih ettim.

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- Arda Turan ile transfer sürecinde konuştuğunu düşünüyorum, sana neler söyledi? Onun hakkındaki düşüncelerini de merak ediyorum...

Tabii konuştuk. Zaten hocalar oyuncuları izlerler, kendi taktiklerine uygun oyuncuları takımlarında görmek isterler. Ben de daha önce deneyimli bir sürü hocayla çalıştım. Hoca takıma yarar sağlayabileceğimi söyleyince, ben de kabul ettim. İki, üç gün içerisinde transferim belli oldu. Antrenmanlarda beni her gördüğünde, ‘Lewis Hamilton nasılsın?’ diyor. Ben de o haftanın yarış durumuna göre yanıtlıyorum. Bu aralar pek iyi değil umarım seneye düzeliriz.

- Eyüpspor tarihinde ilk defa Süper Lig’de, bir uyum süreci olur diyorduk ama sanki senelerdir bu ligde gibi. Bu sezon kurulan takıma baktığında Eyüpspor’u nerede görüyorsun?

Lige ilk defa çıkan takımların uyum süreçleri vardır. Bunu ortadan kaldıran nokta, hoca ve taktik kalitesi ve takımda bulunan oyunculardır. Biz de sonradan gelerek takımın kalitesini arttırdık ki nitekim böyle devam edecek. Sezon sonunda da istenen yer Avrupa olabilir, orta sıralar olabilir. Çünkü lige yeni çıkmışsın, Avrupa’ya gitmen büyük bir başarı. Ligi güzel bir noktada bitirmemiz bizim için güzel bir başarı olacaktır.

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-Tabii birçok transfer yapıldı ve yepyeni bir takım kuruldu aslında. Tesislerde nasıl bir ortam var?

Hepsiyle ikili diyaloglarımız çok iyi. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eyüpspor’u en güzel şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Hepsi zaten beni Lewis Hamilton olarak tanıyor. Hepsiyle aram iyi. Yarış günü hemen yarış başladı mı diye sorarlar. İzleriz. Durum böyle gayet iyi aramız.

-Süper Lig’deki değişimi de sormak istiyorum. Her geçen gün kalitenin arttığını, üst seviyelere çıktığını görüyoruz. Geçtiğimiz sezon çok farklı bir sezon yaşadık. Bu sezon da geçen sezonu aratmayacak gibi görünüyor. Mourinho geldi, Oshimen geldi... Bu ligde oynayan bir futbolcu olarak yorumun nedir?

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Sezon başı kampında, antrenmanda bile üst düzey futbolcularla oynadığımı hissediyordum. Bu mutluluk verici, ligimize ilgi duyulması, Mourinho gibi hocaların gelmesi, Türkiye ve Süper Lig adına gurur verici.

-Geçtiğimiz sezon seninle özdeşleşen bir şarkı vardı. Semicenk’in ‘Canın Sağ olsun’ şarkısı… Geçen sezon Beşiktaş’ta çok sık vedalar yaşandığı için bolca kullanma fırsatı da buldun... Nereden çıktı bu fikir?

Çok seviyorum. Ayrılan hocaları sevdiğim için içimden gelerek paylaştım. Ondan sonra da her takımın taraftarları benden paylaşmamı bekledikleri için ben de paylaştım. Benimle özdeşleşen bir şarkı oldu. Geçen Bağdat Caddesinde oturuyorum. Üç arkadaş geldi, şarkıyı söylemeye başladılar. Böyle güzel anılarımız oluyor. İlk paylaşımı Şenol Güneş hocamızla yaptım, kendisini çok sevdiğim için. Yeni takımında da başarılar diliyorum. Semicenk de beni konserlerine davet etti. En kısa zamanda konserlerine gideceğim.

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-Gelelim Formula 1’e... Hepimiz biliyoruz ki yakından takip ediyorsun ve büyük bir Lewis Hamilton fanısın. Formula 1’e olan ilgin nasıl başladı ve Hamilton’ı senin için özel kılan ne?

Lewis Hamilton’ın 7 kez Dünya Şampiyonu olması. 10 yaşımdan beri takip ediyorum Formula 1’i. Zaten iki hayalim var; birincisi Beşiktaş’ın kadrosundayken şampiyon olması, ikincisi Lewis Hamilton’ın şampiyon olması. Umarım bir gün hayalim gerçek olur. Lewis Hamilton’ın da yanına gideceğim, bir fotoğraf çekineceğim.

-Bu sezon takım değişikliğine gidiyoruz. Ferrari ve Hamilton... Mercedes’ten Ferrari’ye geçeceğim demişti, araba ilanı verdiğin dolaşıyordu sosyal medyada o ilan sana mı aitti?

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Son yarışa kadar ben de Mercedes’teyim, son yarıştan sonra ben de Ferrari’ye geçiyorum binek araç olarak. Aracımı ben değil danışmanlarım satılığa çıkardı. Benim alakam yok. Yeni sezonda Lewis Hamilton’ın 8. şampiyonluğunu görmek istiyorum.