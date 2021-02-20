Tayfur Bingöl'den Onyekuru itirafı! "Hoca bana görev verdi"

Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da Tayfur Bingöl maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Tayfur, "Gol pozisyonları bulduk, atamadık. İkinci yarıda oyunu domine ettik ancak 1-0 kaybettik. Alanyaspor olarak üst sıralarda kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Tayfur Bingöl sözlerini, "Onyekuru, ligimizin en hızlı oyuncularından bir tanesi. Onu çok rahat durduracağım için hoca bana görev verdi. Onyekuru'yu durdurdum. Galatasaray geri çekilince tam olarak ofansa katkı verdim. Sonuçlandıramadık" ifadeleriyle sürdürdü.

Umut Güneş ise "Onlara oyun kurdurmamaya, geriden pas yaptırmamaya çalıştık. Benim görevim onların 6 numarasına baskı yapmaktı. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Maça iyi başladık. Çok daha değişik olabilirdi oyun. Golü yedikten sonra zorlandık. İkinci yarı oyunu domine ettik. 1 puanı hak etmiştik ama olmadı, golü bulamadık" şeklinde konuştu.

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