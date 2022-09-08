Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! Satın alma opsiyonu...

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Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.