Tayfur Bingöl, Kocaelispor'a transfer oldu

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl’ün nihai transferi hususunda Kocaelispor’la anlaşmaya varılmıştır.

Tayfur Bingöl’e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

TAYFUR BİNGÖL'ÜN VEDASI

Tayfur Bingöl, Kocaelispor'a transfer olmasının ardınan Beşiktaş'a veda etti.

"Beşiktaş formasını giymek, ufak bir çocukken kurduğum hayalin gerçekleşmesiydi…

Beşiktaş bana sadece sahada değil, hayatın her alanında hayaller için direnmenin, vazgeçmeden yoluna devam etmenin ne kadar kıymetli olduğunu hissettirdi. Burada geçirdiğim süre boyunca yaşadığım her an benim için çok değerliydi. Kupa kazanmak, İnönü’de sahaya çıkmak, tribünlerin coşkusunu hissetmek…

Bunların hepsi hayatım boyunca unutamayacağım hatıralar olarak yanımda kalacak. Öncelikle birlikte çalıştığım hocalarıma, değerli kulüp personeline ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin katkısı olmadan bu yolculuk böyle anlamlı olmazdı.

Ve en önemlisi; Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Sizlerle aynı duyguyu paylaşmak, sevinci de hüznü de birlikte yaşamak benim için tarifsiz bir duyguydu. Her şey için teşekkürler. Hakkınızı helal edin"