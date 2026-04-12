Tayfur Bingöl: 'Gerginliğin artması bizi kötü etkilemedi'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 23:06

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da oyunculardan Tayfur Bingöl, maç öncesi oluşan gerginliğin motivasyonlarını yükselttiğini söyledi.

Tayfur Bingöl, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için 1 puanın çok güzel olduğunu aktaran Tayfur, "Petkovic'e çok güzel bir asist yaptım. O da güzel değerlendirdi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. Güçlerini birliyorduk. Selçuk İnan hocamıza, teknik ekibe ve başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir puandı." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınKocaelispor, Galatasaraya yine ters geldi Şampiyonluk yarışında istisna yaratan sonuçlar...Kocaelispor, Galatasaray'a yine ters geldi! Şampiyonluk yarışında istisna yaratan sonuçlar...Haberi görüntüle

Tayfur Bingöl, maç öncesi Galatasaray'ın yaptığı açıklamaların kendilerini motive ettiğini aktararak "Sahada elimizden geleni yaptık. Maç öncesi gerginliğin artması da bizi kötü etkilemedi. Bu tür şeyler motivasyonumuzu yükseltir. Galatasaray'a da başarılar dilerim." diye konuştu.

