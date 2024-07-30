Tayfur Bingöl Eyüpspor'a transfer oldu

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Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın Slovenya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Tayfur Bingöl, yeni sezonda Eyüpspor forması giyecek.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor ile anlaşmaya varırken, İstanbul ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyecek.

Transferle ilgili açıklama yapan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-25 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." şeklinde bir paylaşım yaptı.

1 GOL, 1 ASİST



Tayfur Bingöl, geçen sezon siyah beyazlı forma ile 19 maçta süre alırken bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist üretti.



Tayfur, 2023 yazında Corendon Alanyaspor'dan 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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Öte yandan Eyüpspor da sosyal medya hesabından Tayfur Bingöl transferini duyurdu. Duyuru görselinde oyuncu ile özdeşleşen 'Canın sağ olsun' şarkısı dikkat çekti.

Tayfur bu görseli kendi hikayesinde paylaştı.

"Bir sonraki sezonda görüşmek dileğiyle hoşça kalın Beşiktaş ve Büyük Beşiktaş taraftarı" notunu düştü.