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Tayfun Türkmen, Ersun Yanal'ın Amedspor'daki ekibine katıldı

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#Amedspor#Ersun Yanal#Trendyol 1. Lig
Tayfun Türkmen, Ersun Yanalın Amedspordaki ekibine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 15:07

Kayserispor ile yollarını ayıran Tayfun Türkmen; Ersun Yanal yönetimindeki TFF 1. Lig takımlarından Amedspor'a dahil oldu.

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Kayserispor'da alt yapı sorumlusu olarak göreve başlayan, sonrasında A takım teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın ekibine dahil olan Tayfun Türkmen, yeni sezonda TFF 1. Lig takımlarından Amedspor'da antrenörlük yapacak.

Sezonun tamamlanması ile Kayserispor'daki görevine devam etmeme kararı alan Tayfun Türkmen, yeni sezon için Amedspor ile anlaşan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil oldu.

Ersun Yanal'ın birinci yardımcısı olarak görev yapacak olan Tayfun Türkmen; "Kayserispor'a güzel günlerim oldu. Umarım çok daha güzel günleri Amedspor'da da yaşarım. Bana güvenen ve ekibine dahil eden Ersun hocama teşekkür ederim" dedi.

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#Amedspor#Ersun Yanal#Trendyol 1. Lig

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