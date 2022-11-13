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Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu! Semih Saygıner'den sonra ilk kez...

Güncelleme Tarihi:

#Tayfun Taşdemir#Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası#Semih Saygıner
Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu Semih Saygınerden sonra ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 15:39

Milli sporcu Tayfun Taşdemir, Güney Kore'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye'ye bu başarıyı en son 2003'te Semih Saygıner getirmişti.

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Milli sporcu Tayfun Taşdemir, Güney Kore'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye'ye bu başarıyı en son 2003'te Semih Saygıner getirmişti.

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu yıl 74.sü düzenlenen ve dünya çapında 48 sporcunun katıldığı Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcumuz Tayfun Taşdemir şampiyonayı altın madalya ile tamamladı.

Kariyerinde ilk defa Ferdi 3 Bant Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkan ve şampiyon olan milli sporcumuz, çeyrek finalde Yunan rakibi Nikos POLYCHRONOPOULOS'u 16 isteka 50-18, yarı final mücadelesinde ise Hollandalı rakibi Dick JASPERS'ı başa baş giden mücadelenin sonunda 20 isteka 50-47 yenen Taşdemir, finalde Ruben LEGAZPI'yi 15 isteka 50-14 yenerek dünya şampiyonası tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

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Bizlere ve ülkemize bu gururu yaşattığı için milli sporcumuza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu Semih Saygınerden sonra ilk kez...

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#Tayfun Taşdemir#Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası#Semih Saygıner

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