Tayfun Korkut: Portekiz yenilgisi abartÄ±lmamalÄ± Biz Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k yapmadan kazanamayÄ±z

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Portekiz yenilgisinin fazla abartÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Tayfun Hoca, ÅŸÃ¶yle dedi:

"PORTEKÄ°Z TAKIMININ KADROSU DAHA Ä°YÄ°"

"Ã–ncelikle ÅŸunu kabul etmek lazÄ±m; Portekiz tek tek her mevkide bizden daha iyi oyunculara sahip. Bizim bir de millet olarak bazÄ± kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zelliklerimiz var. Bu tarz 1 puanÄ±n bile yeterli sayÄ±labileceÄŸi maÃ§larda kontrollÃ¼, dengeli oynamayÄ± pek fazla yapamÄ±yoruz.

TÃ¼rkiye olarak biz dengeli gaza basamÄ±yoruz. Ya gaza sonuna kadar basÄ±p kazanma ÅŸansÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼kseltiyoruz ya da o gaza hiÃ§ basamayÄ±p kazanma ÅŸansÄ±mÄ±zÄ± azaltÄ±yoruz.

"Ã‡EKYA KARÅžILAÅžMASI HAYATÄ° Ã–NEME SAHÄ°P"

BU bizim genlerimizde var. Biz ya yeneriz, ya yeniliriz. Daha Ã¶nce Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olduÄŸumuz 2002 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda ve yarÄ± finale Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z EURO 2008â€™deki baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n perde arkasÄ±nda cesaret ve Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k vardÄ±. Biz Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k yapmadan kazanamayÄ±z. Ã‡ekya maÃ§Ä± bizim iÃ§in hayati derecede Ã¶nemli. BakalÄ±m bu sefer gaza dengeli basabilecek miyiz Ã§ok merak ediyorum.

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"MONTELLA'NIN SÄ°STEMÄ°NDE TOP KAYBI Ã‡OK OLABÄ°LÄ°R"

Tayfun Korkut, "A Milli TakÄ±m neden santrforsuz oynuyor" tartÄ±ÅŸmasÄ±na da ÅŸu yorumu getiriyor:

Montellaâ€™nÄ±n oynattÄ±ÄŸÄ± pivot santrforsuz sistemde Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu, BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz ve Yunus AkgÃ¼n gibi hareketli ileri uÃ§ oyuncularÄ± sÃ¼rekli yer deÄŸiÅŸtiriyor. Bunlar sÃ¼rekli hareket halinde olduklarÄ± iÃ§in top kayÄ±plarÄ± Ã§ok olabiliyor. Bu kayÄ±plarÄ± telafi etmek iÃ§in, arkalarÄ±nda oynayan orta sahanÄ±n ve defansÄ±n saÄŸlam, dengeli olmasÄ± ÅŸart. Savunmada ne kadar dikkatli ve dengeli olursanÄ±z, Ã¶n tarafta oynayan oyunculara o kadar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k verirsiniz.

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