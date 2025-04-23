Tay TV canlı yayınında deprem anları! 'Deprem oluyor şu anda değerli izleyenler'

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Tay TV’de yayınlanan “Hipodromdan Güne Bakış” programında Esen Gök’ün moderatörlüğünde Cem Boşgelmez ve Kamil Ertan günlük bültende yer alan yarışları analiz ederken deprem meydana geldi.

ŞOKA GİRDİ

Yaşanan deprem sırasında yorum yapan Cem Boşgelmez, olayın şokuyla sessizliğe büründü. Moderatör Esen Gök, profesyonel bir yayıncılık refleksi göstererek sakince sözü konuğundan aldı.

DEPREMİ DUYURDU

Sunucu Gök, Bağcılar’da bulunan Demirören Medya Center’deki D Smart stüdyolarından gerçekleştirilen canlı yayında “Deprem oluyor şu anda değerli izleyenler” diyerek depremi anons etti.

STÜDYONUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

Bu sırada yorumcu Boşgelmez’in önündeki masanın sallandığı, dekorların yer değiştirdiği canlı yayına yansıdı. Sunucu Gök’ün soğukkanlı tavırları dikkat çekerken yapım görevlilerinden stüdyo ışıklarının kontrol edilmesini istedi.

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ANBEAN ANLATTI

Esen Gök, “İstanbul’da deprem yaşadık sayın izleyiciler. Sert bir vurdu. Şu anda etkisi sürüyor. Şu anda sarsıntı hafifledi. Geçmiş olsun.” diyerek anbean tüm ayrıntılarıyla deprem sürecince yaşananları Tay TV izleyicileriyle paylaştı.