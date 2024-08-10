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Tartışmaların odağındaki isim Imane Khelif, Paris 2024'te altın madalyaya uzandı!

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#Paris2024#Imane Khelif#Boks
Tartışmaların odağındaki isim Imane Khelif, Paris 2024te altın madalyaya uzandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 10:00

Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024'te kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 66 kiloda, tartışmaların odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı.

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Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenen Khelif, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Liu Yang gümüş madalya kazanırken, Yang'in yarı finalde yendiği Tayvanlı Chin Nien Chen ile Imane Khelif'in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng bronz madalya kazanan isimler oldu.

Tartışmaların odağındaki isim Imane Khelif, Paris 2024te altın madalyaya uzandı

- Tartışmaların odağındaki isim Khelif

​​​​​​​Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 45. saniyesinde ringden çekilmişti. Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak dikkati çekti.

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Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.

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#Paris2024#Imane Khelif#Boks

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