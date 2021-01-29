Tartışmalı atamalar 'VAR' kararları ve infaz edilenler...

Süper Lig tarihinin 42 haftalık en uzun maratonunda 210 maçı geride bıraktık. Yeni yüzler, VAR kararları, saha performansları, atamalar, Bulgar yardımcıyla maça gönderilenler, infaza uğrayanlar, Covid’li hakemler derken ilk yarının defteri oldukça kalın... MHK sezon başında yeni yüzleri sahaya sürdü ve takdir topladı. Ancak atama hataları kısa sürede isimleri yıprattı. VAR/AVAR görevlerinde özensizlik, ceza sisteminde adaletsizlik, hakemlerle iletişimsizlik dikkat çeken satır başları... Lakin sadece düdük çalan hakemler açısından görev sayılarına baktığımızda homojen olduklarını söylemek gerek. 12-13 hakemle ligi döndüren MHK’larda görev sayılarında uçurum olurdu. Şu an en çok yönetenin sayısı 11. Dağılıma baktığımızda 6 ile 11 maç arasında düdük çalan 20 hakem var. Bu sayede, kulüplerle akraba gibi olan hakemlere rastlamamak güzel. Ali Palabıyık, ilk devrede Trabzon’un 3 deplasmanında görev aldı. Bu istisna dışında 4 büyükler ve Başakşehir, bir hakemi kendi maçlarında 2’den fazla görmedi.

AVRUPA'DA MUAZZAM SEZON

Bu sezon bir ilk gerçekleşti; Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık’ın ardından Halil Umut Meler’in Manchester City-Olympiakos maçında Etihad’a ayak basmasıyla aynı sezonda 3 hakemimiz birden UEFA Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalmış oldu. Vize ihmali nedeniyle Meler’in Bulgar yardımcıyla Arsenal-Molde maçına gönderilmesi ise skandallar sayfasındaki yerini aldı.

'SANA ÇÖMEZ HAKEM VERİLİYOR BANA TECRÜBELİ!..'

Serdar Tatlı, Metin Tokat ve Erol Ersoy’un yönettiği MHK’yı yeni oluşum diye nitelendirmek doğru değil. Ancak görevden alma konusunda tarihe imza attıkları aşikar. Önceki MHK dönemlerinde sakatlık veya özel durum olmadıkça hakem değişmezdi. Erkan Özdamar’ın Antalya’da otelden geri çağrılışı sezona damga vuran olaylardan. Seyahatte, VAR’da, otelde, evde, idmanda her an kendini hissettiren gulyabani bir MHK var. 4 büyükler ve Başakşehir’in açıklamalarını didik didik etmeden yastığa kafayı koymak yok! · YILLARDIR kangren hale gelen tartışmalar yetmiyormuş gibi bu sezon listeye “Sana çömez hakem veriliyor/bana tecrübeli veriliyor” eklendi. Gerekçe olarak da çömezlerin kolay etki altında kalabilir olduğu, eskilerin ise bildiğini okuduğu gösterildi. FIFA kokartlı hakemlerin en çok (12) maçına çıktığı takım Fenerbahçe oldu. Yeni yüzlerin en çok (3) sahne aldığı takımlar ise Galatasaray ve Trabzonspor.

SEZONUN BAŞ AKTÖRÜ: VAR

Kimi “Bence penaltı” dediği gri pozisyonlarda hakemi çağırdı, kimi “Yok artık!” dedirtecek pozisyonlarda kılını kıpırdatmadı. “Türk usulü VAR” deyince de sayın başkan Serdar Tatlı tepki gösterdi. Açık ve bariz kavramını layıkıyla uygulayan birkaç hakem oldu, lakin IFAB’ın sınırlarına yaklaştığımızı söylemek zor. MHK, VAR’da bariz hata yapanları cezalandırma yoluna gidince denge şaştı. Sanki kenara gelip izleyen ve hatada ısrar eden hakemin hiç kabahati yokmuş gibi! Cezadan ilk nasiplenenler Erzurum-Gaziantep’te Koray Gençerler ile Galatasaray-Antalya’da Atilla Karaoğlan oldu.

17 HAKEME ‘VAR’ YOK!

47 üst klasman hakeminden sadece 30’u VAR koltuğuna oturabildi. Bir maç haftasında 2’şer defa VAR koltuğuna oturan isimler de oldu: Özgür Yankaya (7 ve 10. hafta), Zorbay Küçük (11 ve 12. hafta), Serkan Tokat, Cüneyt Çakır, Suat Arslanboğa, Alper Ulusoy.

ÖZENSİZ ATAMALAR: AVAR

Evde ayaklarını uzatarak maç izleme kıvamındaki görevin adı AVAR. En önemli işi, VAR bir pozisyonu incelerken akan oyunu takip etmek. Premier Lig ve Bundesliga’da düdük çalan isimlere, AVAR koltuğunda rastlamazsınız. Doğası gereği yardımcı hakemlerin ve alt klasmandan yetiştirilen sertifikalıların olması beklenirken bizde yol geçen hanı! Sayılar zaten uçurum... Derbiler dışındaki maçlarda bile AVAR verilen düdük hakemleri var: Zorbay Küçük (VAR’da lider), Ali Şansalan, Volkan Bayarslan, Turgut Doman, Yasin Kol, Ramazan Keleş, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka. G.Antep-Konya, Alanya-Başakşehir, F.Bahçe-A.Gücü, G.Antep-Hatay, F.Bahçe-Konya gibi maçlarda Süper Lig’in düdük çalan isimlerine AVAR’da ne gerek var? Amaç para kazandırmaksa tamamını sözleşmesiz olanlardan verin de işe yarasın.

DORMAN'IN YÖNETTİĞİ 4 MAÇ DA BERABERE BİTTİ

· Düdük çaldığı haftada aynı zamanda VAR görevi de alanlar: Mete Kalkavan (12. ve 14. hafta), Fırat Aydınus (15. hafta), Atilla Karaoğlan (7. hafta) .

· Ramazan Keleş, 3 maçta 20 sarı kartla en yüksek kart ortalamasına (6.67) sahip.

· Halis Özkahya, 9 maçta 1.86 ortalamayla kart cimrisi.

· Turgut Doman’ın düdük çaldığı 4 maç da berabere sonuçlandı.

· Ali Palabıyık’ın 11 maçından sadece 1’ini (%9) ev sahibi kazanabildi.

· Koray Gençerler, yönettiği müsabaka sayısından daha çok kırmızı kart çıkardı (4 maç-5 kırmızı)...