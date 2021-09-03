Tartışılan maçta gözden kaçan nokta: Oyun zaten başlamıştı

Beşiktaş-Karagümrük maçındaki yabancı-yerli tartışması gereksiz büyüdü. Süper Lig Statüsü’nde “müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile isim listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir” metni yer almaktadır. Yani TFF diyor ki; yabancı sınırını belirttim, Türk oyuncu sayısı ile ilgili bir sınırım yok. Gözlerden kaçan önemli nokta, Beşiktaş’ın oyuncu değişikliğini Salih ihraç edilip oyun tekrar başladıktan 2 dakika sonra yapmış olması. Yani Beşiktaş yanlışlıkla 9. yabancıyı sahaya sürmüş olsa veya varsayalım ki 3 zorunlu yerli kuralı olsa, 2 dakika sonra değişiklik yapıp “pardon” diyerek yine ihlalden kurtulma şansı kalmayacaktı. Statüye aykırı şekilde oynadıktan sonra 2 dakika ile 2 saniyenin farkı yok. Her ne yapılacaksa oyun yeniden başlamadan önce hayata geçirilmek zorundadır.

Oyun kurallarında, IFAB sirkülerlerinde ve talimatlarda kulüplerin statü gereği sahip olduğu hakları hakemlerin kontrol ve takip yükümlülüğü yoktur. Statüye uygun hareket etmek kulüplerin sorumluluğundadır. Kulüp yöneticileri her sezon statü ve talimatları bilmek zorundadır. 4. hakemin görev tanımları bellidir. Elbette ki statü konusunda bilgi sahibi olmaları tavsiye edilir, inisiyatif alarak kulüplere yardımcı olmak da isteyebilir. Sergen Yalçın’ın dediği gibi yanlış bilgilendirme söz konusuysa 4. hakem Onur Özütoprak’ın hatasıdır, net bilmiyorsa karışmamalıydı.

STATÜ İHLAL EDİLSEYDİ TFF'DEN HEMEN CEZA GELİR MİYDİ?

Beşiktaş-Karagümrük gibi Süper Lig’de oynanan bir müsabakada statü ihlali yapılırsa TFF Yönetim Kurulu jet karar verir. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yıllar önce 6 yabancı sınırının aşılmasındaki karar gibi. Lakin gözlerden uzak bir kulüpseniz TFF nezdinde ilgi farklılaşıyor. Geçen sezon 2.Lig’de Kırşehirspor-Vanspor maçındaki statü ihlali için 4 ay karar ver(e) memiştiler. Ev sahibi Kırşehirspor, oyuncu değişikliği için statüde belirtilen 3 kez oyunu durdurma hakkını doldurmasına rağmen, oyunu 4. kez durdurup sahaya iki oyuncu daha sürmüş ve maçı kazanmıştı. Vanspor bu duruma itiraz etmiş, statünün ihlal edildiğini ve haksızlığa uğradığını belirtmişti. TFF tam 4 ay sonra trajikomik kararı açıklayıp dosyayı kapatmıştı: “Dördüncü hakemin prosedür hatası yaptığı tespit edilmiştir.”

VANSPOR MAĞDUR OLDU

Ne Kırşehirspor ne de hakemler cezalandırılırken Vanspor mağdur edildiğiyle kalmıştı. Diyeceğim o ki, hakemlerin sorumluluk kapsamında olmasa da TFF hakeme yükleyebiliyor. Süper lig takımlarına sesleniyorum: Taktik gereği oyunu kaç kez durdurup oyuncu değişikliği yapmanız gerekiyorsa o kadar sayıda yapabilirsiniz. Hele maçı da kazanırsanız tadından yenmez. Laf söz eden olursa da “emsal karar Kırşehir-Vanspor” dersiniz. 4. hakeme de Boğaz’da bir yemek ısmarlarsınız artık!

MHK GELENEK Mİ DEĞİŞTİRDİ YOKSA BAŞKA BİR ŞEY Mİ VAR?

Süper Lig kadrosundan çıkarılıp VAR’a alınan Mustafa Öğretmenoğlu, yeni yapılanmayı kabul etmeyip Tahkim’e gitmiş, 1 ay önce itirazı reddedilmişti. Köşemizde VAR’a alınan 6 hakem için bu kararın adil olmadığını paylaşmıştık. MHK Başkanı Serdar Tatlı sürpriz bir açıklamayla, pandemi nedeniyle hakem kadrosunda sıkıntılı süreçler yaşanırsa, VAR kadrosundaki Öğretmenoğlu, Serkan Tokat ve Koray Gençerler’den faydalanabileceklerini açıklamıştı. Sanırım Covid varyantları şimdiden pskolojik olarak MHK’yı etkilemiş olacak ki, hakemlerden hasta olan çıkmasa da Başakşehir-Kayserispor maçına Öğretmenoğlu atandı. Hem de Süper Lig hakemlerinin taktığı kokartla. Darısı, VAR kadrosundaki diğer 5 hakeme...

'ÜÇ BÜYÜK YASAKLI GÖRÜNTÜ' TABUSU YIKILIYOR MU?

MHK, milli ara seminerinde ilk 3 haftayı değerlendirdi. 3 büyüklerin maçlarında yaşanan kritik pozisyonlar tüm MHK’ların geleneksel refleksi olarak pek gündeme getirilmezdi. Bu kez takım, hakem ve pozisyon ayırt etmeden eğitime taşınmış. Hatta MHK Başkanı Serdar Tatlı, Altay-Fenerbahçe maçında Serdar Aziz’in son saniyelerdeki pozisyonu için “Hakem penaltıyı atladı, VAR’ın müdahale etmesi gerekirdi” yorumunu yapmış. Şeffaflık adına güzel bir adım. Darısı, MHK’ların TV’deki sunumlarında da Avrupa’dan muadil pozisyonlar yerine kendi ligimizden görüntülerin başına.

İLK 3 HAFTANIN VAR KARNESİ

RefereeReport Twitter adresindeki bilgilere göre Süper Lig’in VAR karnesi:

VAR müdahalesi olan maç: 9

Toplam müdahale: 12

Gol iptali: 4 (2 Faul-2 Ofsayt)

Kırmızı Kart: 4

Penaltı iptal: 3

Verilen penaltı 1 B

Bu süreçte Premier Lig’de 10, Bundesliga’da 11 VAR müdahalesi ile karar düzeltildi.

AKILLI FUTBOLCU NASIL OLUNUR?

Maçın 96. dakikasında; hakem bitiş düdüğünü çalmak üzereyken; rakip takımdan tehdit yaratabilecek bir oyuncu bile senin ceza alanında yokken rakibin tepesine el ense yaparak sıçramadığın zaman...

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