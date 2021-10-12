Tarsus İdman Yurdu’nun Başkanı Şahin Kırbıyık: "Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım"

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu’nun Başkanı Şahin Kırbıyık, takımının önceki gün Uşakspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım! Yedikleri, içtikleri haram olsun. Eşek değil, inek değil. Bilin bakalım bu ne!” dedi.

Kırbıyık, bu sözlerin tepki görmesi üzerine yaptığı paylaşımda bu kez şunları yazdı: “Paylaşımımın ahlaki olmadığını söyleyenler bu gücü nereden alıyor? Dolandırıcıların kandırarak iş yapması, benim değil Tarsus halkımın umutlarıyla oynaması... Bu mu ahlaki?”