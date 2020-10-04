Tarsus İdman Yurdu Sakaryaspor maçı Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta puan durumunu yeniden şekillendirecek. 4'er puan ile yakın pozisyonlarda yer alan Tarsus İdman Yurdu ve Sakaryaspor, bu karşılaşmadan 3 puan alarak yollarına emin adımlarla yürümeyi amaçlıyor. Peki, iki takım için de kıyasıya geçecek olan Tarsus İdman Yurdu Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TARSUS İDMAN YURDU SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Misli.com 2. Lig üçüncü hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, Sakaryaspor'u konuk edecek. 4 Ekim Pazar günü saat 15.00'da başlayacak olan karşılaşma, Misli.com üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MİSLİ.COM 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI CANLI NASIL İZLENİR?

Misli.com uygulamasını cihazınıza yükleyerek 2.Lig ve 3.Lig maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken aşağıdaki linklere tıklayarak uygulamayı cihazınıza kurmak ve ardından kullanıcı girişi yapmak olacak.

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