Trabzonspor, Fenerbahçeli oyuncuyla anlaştı!

Trabzonspor, Fenerbahçeli oyuncuyla anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 07:00

Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı tecrübeli kaleci Tarık Çetin, Trabzonspor'la anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak renklerine kattığı kaleci Tarık Çetin’in Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi.

Sarı lacivertli kulübün eski futbolcularından Müjdat Yetkiner, Radyogol’e yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe yönetimi, kaleci Ederson’u göklere çıkarırken, Tarık Çetin’in kıymetini bilemedi. Transfer haberini benden duyun; Tarık, Trabzonspor camiasına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Bu sezon 4 maçta forma giyen Tarık, 4 gole engel olamazken, 1 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

F.BAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Fenerbahçe altyapısından yetişen Tarık, 2018-19 sezonunda Karagümrük’te oynadıktan sonra Rizespor’a transfer olmuş ve bu sezonun başında serbest kalmıştı.

