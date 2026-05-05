Trabzonspor, Fenerbahçeli oyuncuyla anlaştı!

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak renklerine kattığı kaleci Tarık Çetin’in Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi.
Sarı lacivertli kulübün eski futbolcularından Müjdat Yetkiner, Radyogol’e yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe yönetimi, kaleci Ederson’u göklere çıkarırken, Tarık Çetin’in kıymetini bilemedi. Transfer haberini benden duyun; Tarık, Trabzonspor camiasına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Bu sezon 4 maçta forma giyen Tarık, 4 gole engel olamazken, 1 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
F.BAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Fenerbahçe altyapısından yetişen Tarık, 2018-19 sezonunda Karagümrük’te oynadıktan sonra Rizespor’a transfer olmuş ve bu sezonun başında serbest kalmıştı.