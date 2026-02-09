Tarık Biberovic'ten derbi yorumu! 'Fenerbahçe bir imparatorluktur'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Galatasaray MCT Technic’i ağırladı. Fenerbahçe, geriden gelerek derbi maçını 79-77 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 13-20 geride tamamladı. Soyunma odasına 32-33 geride giren sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreği de 52-57 skor dezavantajıyla noktaladı. Son çeyrekte Tarık ve Tucker’in basketleriyle 66-60 öne geçen Fenerbahçe Beko, son saniyeleri büyük çekişmeye sahne olan derbi maçını Baldwin’in son saniyelerdeki turnikesi ile 79-77 kazandı.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, hakemle yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edildi.

Fenerbahçe'de derbi galibiyeti sonrası Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyunculardan Onuralp Bitim ile Tarık Biberovic'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"HEM EUROLEAGUE'DE HEM DE TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIMIZ"

Onuralp Bitim: "Kazandığımız için çok mutluyum. Sonuçta hem EuroLeague'de hem de Türkiye'de çok büyük hedefleri olan bir takımız. İkisinde de mutlu sona, kupaya ulaşmak istiyoruz. Her maç çok önemli. Özellikle Avrupa'da 2 galibiyet aldıktan sonra dünyanın en güzel seyircisi önünde bir derbi maçı oynamak çok güzeldi."

"KARŞILAŞMANIN BAŞINDA ENERJİMİZ ÇOK DÜŞÜKTÜ YAVAŞTIK"

Sarunas Jasikevicius: “Öncelikle taraftarlarımızın bu maçın biletlerini günler öncesinden tükettiğini biliyorduk. Onların bu enerjisi olmasaydı bu maçı kazanamayabilirdik çünkü karşılaşmanın başında enerjimiz çok düşüktü, yavaştık, kafamız belki de bu karşılaşmada değildi. Nando ve Wade’in girdiği bölümde işleri toparlamaya başladık, ilerleyen bölümde de 10 sayı kadar avantaj yakaladık ama çok basit hatalar yaparak Galatasaray’ın dönüşüne izin verdik. Günün sonunda karşılaşma iki tarafa da gidebilirdi. Özellikle buraya gelen taraftarlarımız için bu maçı kazanmamızdan dolayı çok mutluyum.”

"FENERBAHÇE BİR İMPARATORLUKTUR, HERKES ONU YENMEK İSTİYOR"

Tarık Biberovic: "Biliyorsunuz ki bu sezon tempo çok yoğun. Gördüğünüz gibi oyuncular çok yorgun. Ama hocalarımız, kaptanımız ve yerli oyuncular sayesinde derbinin ne kadar önemli olduğunu yabancı oyuncularımıza anlatabildik. Gücümüzün sonunu da son çeyrekte gösterdik. Mental anlamda çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bundan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe bir imparatorluktur, herkes onu yenmek istiyor. Bunu bildiğiniz zaman %100 ile değil %200 ile mücadele etmeniz gerekiyor. Bütün oyuncular bunun farkında ve herkes elinden geleni yapıyor. Hocamız da çok disiplinli ve kaybetmeyi kabul etmeyen bir kişidir. Karakteri de öyledir ve bize bunu yansıtıyor. Biz de sahada kaybetmeyi asla kabul etmiyoruz, özellikle böyle maçlarda."

